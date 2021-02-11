Twitter верифікував акаунти так званого управління МВС Росії у Криму

Як передає Укрінформ, на акаунтах МВС Крим (@MVD_Crimea) та Управління МВС Росії по м. Севастополь (@92mvd) з'явилися позначки, які означають, що профіль є верифікованим та офіційним.

Раніше Tвіттер верифікував акаунт так званого диппредставництва міністерства закордонних справ РФ в окупованому Сімферополі.

У МЗС України закликали адміністрацію соцмережі заблокувати цей акаунт.

Український сегмент соцмережі відреагував на верифікацію профілю. У топі хештегів з'явились #TwitterSupportsTerorrism та #CrimeaIsUkraine.

Як повідомляв Укрінформ, про «приєднання» Автономної Республіки Крим та Севастополя до РФ Москва оголосила 18 березня 2014 р. за результатами незаконного «референдуму про статус Криму», що відбувся 16 березня.

Окупація Криму, як і псевдореферендум, не визнаються Україною і більшістю іноземних держав, Генеральною Асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також суперечить рішенню Венеційської комісії. Згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» територія Кримського півострова вважається тимчасово окупованою.