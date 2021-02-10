Американські есмінці Porter і Donald Cook вийшли з Чорного моря

Американські есмінці «Портер» і «Дональд Кук» вийшли з Чорного моря, де протягом 17 днів проводили спільні операції з союзниками та партнерами по НАТО.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Твіттері посольство США в Україні.

«Есмінці ВМС США "Портер" і "Дональд Кук" вийшли з Чорного моря після 17 днів спільних операцій там разом з союзниками та партнерами по НАТО: Україною, Румунією, Грузією і Туреччиною», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, американські есмінці «Портер» і «Дональд Кук» проводили у Чорному морі багатогалузеву морську операцію за участі літаків ДРЛС (системи дальнього радіолокаційного виявлення і управління #AWACS) НАТО і P-8A (патрульних протичовнових літаків) ВМС США для подальшого посилення взаємодії між членами НАТО.

Ракетний есмінець ВМС США USS Porter (DDG-78), увійшов в акваторію Чорного моря увечері 28 січня. Раніше, 23 січня, у Чорне море увійшов есмінець ВМС США USS Donald Cook (DDG 75).

Читайте також: Американські есмінці Porter і Donald Cook провели у Чорному морі операцію

USS Porter, разом з есмінцями USS Donald Cook, USS Roosevelt і USS Ross розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роті. Разом із наземними базами ПРО Aegis в Польщі та Румунії вони є складовими частинами програми побудови європейської адаптивної системи протиракетної оборони.

Згідно з Конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежений 21 добою.

Фото: @USNavyEurope