У Конгресі США знову ініціюють заборону визнання анексії Криму
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомив автор ініціативи член Конгресу США, голова Парламентській асамблеї НАТО Джеральд Конноллі під час міжнародної дискусії «Україна-НАТО: бачення 2030».
«Щойно вчора (8 лютого – ред.) я повторно вніс до Конгресу Сполучених Штатів законопроєкт про невизнання анексії Криму. Він забороняє інституціям в США вчиняти будь-які дії, якими б визнавався суверенітет Росії у Криму», - заявив конгресмен.
Конноллі нагадав, що положення про невизнання російської анексії Криму вже було законодавчо закріплено в США у березні 2019 року і отримало тоді надзвичайно переважну підтримку 427 конгресменів.
«Ми маємо чітку позицію: ми ніколи не приймемо силову і нелегальну анексію Криму Росією. Ми продовжуватимемо засудження російські дії з дестабілізації на сході України, щоденні порушення режиму припинення вогню, порушення прав людини та інші протиправні дії на цій території», - наголосив американський політик.