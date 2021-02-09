У Конгресі США знову ініціюють заборону визнання анексії Криму

В американському Конгресі зареєстровано законопроєкт про заборону в США визнання анексії Криму Росією.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомив автор ініціативи член Конгресу США, голова Парламентській асамблеї НАТО Джеральд Конноллі під час міжнародної дискусії «Україна-НАТО: бачення 2030».

«Щойно вчора (8 лютого – ред.) я повторно вніс до Конгресу Сполучених Штатів законопроєкт про невизнання анексії Криму. Він забороняє інституціям в США вчиняти будь-які дії, якими б визнавався суверенітет Росії у Криму», - заявив конгресмен.

Конноллі нагадав, що положення про невизнання російської анексії Криму вже було законодавчо закріплено в США у березні 2019 року і отримало тоді надзвичайно переважну підтримку 427 конгресменів.

«Ми маємо чітку позицію: ми ніколи не приймемо силову і нелегальну анексію Криму Росією. Ми продовжуватимемо засудження російські дії з дестабілізації на сході України, щоденні порушення режиму припинення вогню, порушення прав людини та інші протиправні дії на цій території», - наголосив американський політик.