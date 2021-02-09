У Конгресі США сподіваються, що Україна буде на порозі членства в НАТО якнайшвидше

Як передає власний кореспондент Укрінформу, таке переконання висловив член Конгресу США, голова Парламентської асамблеї НАТО Джеральд Конноллі під час міжнародної дискусії «Україна-НАТО: бачення-2030».

«Я сподіваюся, що Україна буде на порозі членства в НАТО якнайшвидше. І тому для всіх нас важливо продовження трансформацій, які нині тривають в Україні», - заявив член Конгресу Сполучених Штатів.

Американський політик нагадав, що набуття Україною членства в НАТО і Євросоюзі визначені в Конституції держави і є чіткою метою для українців.

Конноллі визнав, що нині Україна платить високу ціну за обраний євроатлантичний курс. Але на цьому шляху, запевнив конгресмен, держава отримує підтримку від США.

Конноллі відзначив, що найкращою відповіддю на агресію РФ є продовження демократичних реформ в Україні.

Американський політик наголосив, що Сполучені Штати засуджують агресію Росії на сході України і ніколи не визнають анексію Криму.

Як повідомлялося, український парламент ухвалив на початку грудня 2019 року постанову "Про заяву Верховної Ради України "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору".

ВР уповноважила Голову Верховної Ради на підписання документів, спільно із Президентом та Прем’єр-міністром, необхідних для підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО, а також звернутися до парламентів країн-членів НАТО із закликом сприяти отриманню Україною ПДЧ.

Україна 12 червня 2020 року стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей».