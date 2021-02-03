Україна ввела санкції щодо двох авіакомпаній за польоти в окупований Крим

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що на підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній такі санкції як: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів.

Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова.