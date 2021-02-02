Журналіст Казарін повідомив про вихід з громадянства РФ
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Укрінформ
Український журналіст Павло Казарін, який отримав російський паспорт після незаконної окупації Криму Росією, вийшов з російського громадянства.
Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Після тривалих роздумів російське МЗС викреслило мене зі списку російських громадян", - написав Казарін.
Він також опублікував скан-копію виданої посольством РФ довідки про припинення громадянства РФ.
Як повідомлялося, у червні 2020 року український журналіст Павло Казарін заявив, що в кінці березня 2014-го, відразу після незаконної окупації Криму Росією, отримав у Сімферополі російський паспорт. Своє рішення журналіст пояснював тим, що в Криму жили його батьки і він хотів бути поруч.
Казарін також повідомляв, що в 2018-му почав збір документів для виходу з російського громадянства, а на початку 2020-го подав заявку до посольства РФ.