Журналіст Казарін заявляє, що отримав паспорт РФ відразу після окупації Криму

Журналіст Казарін заявляє, що отримав паспорт РФ відразу після окупації Криму

Укрінформ
Український журналіст, лауреат премії імені Георгія Гонгадзе, Павло Казарін отримав російський паспорт відразу після незаконної анексії Криму Росією, і зараз очікує від посольства РФ відповіді на свою заяву про вихід з громадянства.

Про це Казарін написав у Facebook.

«Наприкінці березня 2014-го я отримав у Сімферополі російський паспорт. Анексія Криму вже завершилася. Вторгнення на Донбас ще не розпочалося. Сенцова ще не заарештували, а боїнг ще не збили», - написав Казарін.

Він пояснює таке рішення тим, що на півострові жили його батьки і він хотів бути поруч. «Після того, як Росія захопила Крим - виявилося, що моя кримська прописка тепер прирівнюється до російського громадянства. «Окупація передбачає аусвайси», - жартували мої знайомі. Ну ок, аусвайс так аусвайс», - додав Казарін.

За його словами, документ так і не знадобився. А після того, як збили Боїнг і заарештували Сенцова, стало зрозуміло, що з Криму доведеться переїжджати назовсім, додає журналіст.

Казарін пише, що у нього пішло близько 9 місяців на те, щоб зібрати необхідні для відмови від громадянства РФ документи, а прискорена процедура відмови від громадянства займає пів року.

Читайте також: Премію імені Георгія Ґонґадзе цьогоріч отримав Павло Казарін

«У січні цього року я записався на прийом в російське посольство. Відправив поштою заяву про вихід з громадянства. Його номер - №700127131. Думаю, ті, у кого є доступ до російських баз даних, зможуть легко перевірити мої слова. Візит був призначений на кінець березня (так, виявляється є серйозна черга з бажаючих вийти з громадянства РФ). Але потім розпочався карантин. Телефоном в посольстві сказали, що відновлять прийом після 18-го червня», - написав Казарін. І додав, що планував написати цей допис через пів року. «Думав дочекатися моменту, коли російська держава офіційно перестане вважати мене своїм підданим. Втім, місяцем раніше, місяцем пізніше - різниці особливої ​​немає».

За дві години до появи допису Казаріна Наталя Влащенко генеральний продюсер телеканалу ZIK написала в Facebook: «Павло Казарін - людина-комсорг, людина-плакат, людина-друг начальника .. ми зустрічалися лише одного разу. Після того, як вийшла моя книга «Крадіжка або Біле сонце Криму» він запросив мене на інтерв'ю. Було видно, що я йому дуже не подобаюся, і мене це тішило. Мене завжди забавляє, коли люди роблять щось «через силу»). Я розповідала, як російські віджали у нас Крим, як наші начальники злякалися і не стали його захищати ... А він, виявляється, був тією самою людиною, яка у страшні дні крадіжки Криму отримала там же російський паспорт».

Павло Казарін - журналіст, публіцист і телеведучий, співпрацює з Громадським, 24 каналом і ICTV. Лауреат премії імені Георгія Гонгадзе 2020 року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-