Журналіст Казарін заявляє, що отримав паспорт РФ відразу після окупації Криму

Український журналіст, лауреат премії імені Георгія Гонгадзе, Павло Казарін отримав російський паспорт відразу після незаконної анексії Криму Росією, і зараз очікує від посольства РФ відповіді на свою заяву про вихід з громадянства.

Про це Казарін написав у Facebook.

«Наприкінці березня 2014-го я отримав у Сімферополі російський паспорт. Анексія Криму вже завершилася. Вторгнення на Донбас ще не розпочалося. Сенцова ще не заарештували, а боїнг ще не збили», - написав Казарін.

Він пояснює таке рішення тим, що на півострові жили його батьки і він хотів бути поруч. «Після того, як Росія захопила Крим - виявилося, що моя кримська прописка тепер прирівнюється до російського громадянства. «Окупація передбачає аусвайси», - жартували мої знайомі. Ну ок, аусвайс так аусвайс», - додав Казарін.

За його словами, документ так і не знадобився. А після того, як збили Боїнг і заарештували Сенцова, стало зрозуміло, що з Криму доведеться переїжджати назовсім, додає журналіст.

Казарін пише, що у нього пішло близько 9 місяців на те, щоб зібрати необхідні для відмови від громадянства РФ документи, а прискорена процедура відмови від громадянства займає пів року.

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«У січні цього року я записався на прийом в російське посольство. Відправив поштою заяву про вихід з громадянства. Його номер - №700127131. Думаю, ті, у кого є доступ до російських баз даних, зможуть легко перевірити мої слова. Візит був призначений на кінець березня (так, виявляється є серйозна черга з бажаючих вийти з громадянства РФ). Але потім розпочався карантин. Телефоном в посольстві сказали, що відновлять прийом після 18-го червня», - написав Казарін. І додав, що планував написати цей допис через пів року. «Думав дочекатися моменту, коли російська держава офіційно перестане вважати мене своїм підданим. Втім, місяцем раніше, місяцем пізніше - різниці особливої ​​немає».

За дві години до появи допису Казаріна Наталя Влащенко генеральний продюсер телеканалу ZIK написала в Facebook: «Павло Казарін - людина-комсорг, людина-плакат, людина-друг начальника .. ми зустрічалися лише одного разу. Після того, як вийшла моя книга «Крадіжка або Біле сонце Криму» він запросив мене на інтерв'ю. Було видно, що я йому дуже не подобаюся, і мене це тішило. Мене завжди забавляє, коли люди роблять щось «через силу»). Я розповідала, як російські віджали у нас Крим, як наші начальники злякалися і не стали його захищати ... А він, виявляється, був тією самою людиною, яка у страшні дні крадіжки Криму отримала там же російський паспорт».

Павло Казарін - журналіст, публіцист і телеведучий, співпрацює з Громадським, 24 каналом і ICTV. Лауреат премії імені Георгія Гонгадзе 2020 року.