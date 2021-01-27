У Сімферополі окупанти закрили справу проти журналіста «Кримської солідарності»

«Суд» в окупованому Криму закрив справу щодо кореспондента "Кримської солідарності", якого намагалися залучити до адміністративної відповідальності за «порушення правил поведінки при надзвичайній ситуації».

Про це у Фейсбуці повідомляє "Кримская солідарність", передає Укрінформ.

«Сторона захисту довела, що в діях Зіядінова відсутній факт правопорушення. Ми виклали свою позицію і в сукупності доказів суддя прийняла вірне рішення щодо виправдання Абляміта», - заявив адвокат журналіста Рустем Кямілєв.

Як повідомлялося, 3 листопада 2020 року біля будівлі "Кримського гарнізонного військового суду" були затримані кореспонденти Кримської солідарності Абляміт Зіядінов і Вілен Темер'янов. Вони приїхали висвітлювати акцію підтримки у зв'язку з вироком політв'язням Арсену Абхаїрову, Рустему Емірусеїнову й Ексендеру Абдулганієву.

Пізніше щодо них було порушено справу щодо адміністративного правопорушення.

Адміністративна справа щодо Темер'янова також припинена «у зв'язку з відсутністю в діях складу злочину».