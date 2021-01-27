РФ посилила кримінальне переслідування кримчан за відмову служити в армії - правозахисник

У 2020 році Росія продовжила в окупованому Криму незаконний призов до своїх збройних сил і посилила кримінальне переслідування кримчан, які відмовляються служити в армії країни-окупанта.

Про це на пресконференції в Укрінформі розповів аналітик Кримської правозахисної групи Александр Сєдов.

«Тенденцією 2020 року було саме збільшення кількості переслідувань осіб за відмову від служби в армії країни-окупанта», - повідомив Сєдов.

За його словами, якщо за період з 2015 по 2019 роки в кримські суди було передано 82 справи за відмову від служби в російській армії, то в 2020 році цих справ було 81 - «майже така ж кількість, як за роки, що передували 2020 році».

Як зазначив аналітик КПГ, в 2020 році в Криму було проведено дві призовні компанії - 11-я і 12-я. Всього за рік було призвано не менше 6300 чоловік.

Як відзначив правозахисник, примусовий призов кримчан, так само, як і залучення до відповідальності за відмову від служби в російській армії, є злочин із точки зору міжнародного гуманітарного права.

Як повідомляв Укрінформ, за даними правозахисників, в окупованому Криму з 2014 року в російську армію незаконно призвали понад 28 тисяч жителів півострова.