У Криму жодна справа щодо катування ФСБ не доведена до суду - правозахисник

У 2020 году в окупованому Криму найжорстокіші катування щодо політв'язнів проводили співробітники ФСБ, проте жодна кримінальна справа у даних випадках не була доведена до суду «через відсутність складу злочину».

Про це під час пресконференції в Укрінформі розповів аналітик Кримської правозахисної групи Александр Сєдов.

«Саме співробітники ФСБ використовують найбільш жорстокі катування під час допитів, але жодна справа не дійшла до суду, і всі справи, які були відкриті, слідчі органи окупаційної влади закрили через так звану відсутність складу злочину», - повідомив Сєдов.

За його словами, в російському кримінальному кодексі взагалі немає статті «Катування».

«Навіть якщо порушується справа, то використовується стаття «Перевищення службових повноважень» і судді виносять умовний термін з терміном менше мінімального, який передбачений цією статтею», - розповів правозахисник.

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Він додав, що через нелюдські умови утримання в сімферопольському СІЗО перебування там також може розглядатися як тортури.

«Слід визнати, що умови, в яких перебувають в СІЗО Сімферополя, нелюдські і також можуть розглядатися як тортури. Це підвищена вологість в приміщеннях, відсутність опалення, іноді відсутність вікон в камерах, відсутність гігієнічних умов, перевищення кількості людей в камерах і відсутність медичної допомоги», - зазначив Сєдов.