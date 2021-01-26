Балух повністю одужав, він сповнений сил та енергії – Чубаров
Укрінформ
Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, якого минулої осені побили у столичному Гідропарку, повністю одужав.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Був радий сьогоднішній зустрічі в офісі Меджлісу кримськотатарського народу з Володимиром Балухом. Володя абсолютно видужав та сповнений сил і енергії", - написав Чубаров.
Як повідомлялося, вночі 8 вересня колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха сильно побили. Його знайшли в Гідропарку в Києві з тяжкою травмою голови.
Балуха виписали з лікарні наприкінці жовтня. Повідомлялося, що на нього чекає реабілітація.
Наразі триває досудове слідство, підозрюваному в нападі на Балуха продовжили термін тримання під вартою на час розслідування.
Фото: Рефат Чубаров, Фейсбук