Балух повністю одужав, він сповнений сил та енергії – Чубаров

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, якого минулої осені побили у столичному Гідропарку, повністю одужав.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Був радий сьогоднішній зустрічі в офісі Меджлісу кримськотатарського народу з Володимиром Балухом. Володя абсолютно видужав та сповнений сил і енергії", - написав Чубаров.

Як повідомлялося, вночі 8 вересня колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха сильно побили. Його знайшли в Гідропарку в Києві з тяжкою травмою голови.

Балуха виписали з лікарні наприкінці жовтня. Повідомлялося, що на нього чекає реабілітація.

Наразі триває досудове слідство, підозрюваному в нападі на Балуха продовжили термін тримання під вартою на час розслідування.

Фото: Рефат Чубаров, Фейсбук