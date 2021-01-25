В окупованому Криму коронавірус вже забрав життя понад тисячі людей

В окупованому Криму за останню добу зареєстровано 291 новий випадок коронавірусної інфекції, в тому числі в Севастополі - 99.

Про це повідомляє Крим.Реалії, передає Укрінформ.

«У Севастополі станом на ранок 25 січня зареєстровано 99 нових випадків захворювання на COVID-19, померло п'ятеро людей ​​віком від 64 до 90 років», - йдеться в повідомленні.

За даними так званого уряду міста, всього в Севастополі захворіло на нову коронавірусну інфекцію 9 105 осіб, 366 - померло.

У Криму за минулу добу зареєстровано 192 нових випадки коронавірусу. Всього за час пандемії в Криму від COVID-19 померло 711 людей.

В цілому на півострові коронавірус забрав життя 1077 осіб.

Дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджено міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами.

Правозахисники заявляють, що статистика окупаційної влади істотно занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військових і спецслужб.

Фото: news.sky.com