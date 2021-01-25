МКІП попросить посольство Британії нагадати ВВС, що Крим - український

Міністерствоо культури та інформаційної політики звернеться до Посольства Великої Британії в Україні, щоб отримати роз’яснення від штаб-квартири Бі-Бі-Сі у Лондоні, чому їхня російська філія внесла Севастополь та Сімферополь у список російських міст, де проходили акції протесту проти затримання опозиційного політика Олексія Навального.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Бі-Бі-Сі багато років вважається міжнародним взірцем достовірності інформації у матеріалах, тому МКІП звернеться до Посольства Великої Британії в Україні, щоб отримати роз’яснення від штаб-квартири Бі-Бі-Сі у Лондоні, чому їхня російська філія внесла Севастополь та Сімферополь у список російських міст, де проходили акції протесту проти затримання Навального», - написав Ткаченко.

На його переконання, коли російське бюро Бі-Бі-Сі у своєму пості відносить Севастополь та Сімферополь – до російських міст, хоч і згадує про анексію – це вже подвійні стандарти.

«Міжнародні санкції проти російської влади мають бути встановлені найближчим часом. Але для цього потрібні рішучі дії не лише від керівництва держав, а ще й дотримання інформаційної безпеки, зокрема, міжнародними інформаційними агенціями», - зауважив міністр.

Загалом, зазначив Ткаченко, злочини проти України та власного народу стали звичною практикою для внутрішньої політики Росії. За підсумками мирних протестів, що спалахнули по всій країні, заарештовано 3521 людину.

«Російська влада порушила, мабуть всі основоположні принципи демократії та статті Європейської конвенції з прав і свобод людини. Насильницькі дії ОМОНу, що призвели до чисельних травм у мирних протестувальників – черговий доказ, що кремлівська влада тримається на жорстокості та нехтуванні правами людей», - написав урядовець.

Попри неоднозначність постаті опозиціонера Олексія Навального у його ставленні до окупації Криму, кожен має право на мирний протест, вважає Ткаченко.

Як повідомлялося, у Росії в суботу, 23 січня, відбулися акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, затримання були ще до початку акції. На сторінці російської редакції ВВС у Facebook була розміщена карта протестів на його підтримку , у якій в списку російських міст, де пройшли протести, вказані Сімферополь і Севастополь, при цьому є виноска, що Крим і Севастополь були анексовані Росією в 2014 році.

17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.