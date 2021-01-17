У Керчі окупанти почали забудову поруч зі стародавнім православним храмом Іоанна Предтечі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

Як зазначається, будівництво може порушити баланс підземних вод під церквою, яку побудували в VIII-XI столітті, з одного боку храму будують багатоповерховий торговий центр, а з іншого боку з'явилися котловани під забудову.

Крім того, активна забудова може порушити зовнішній вигляд історичного центру Керчі.

Нагадаємо: в результаті російської агресії Крим був анексований РФ навесні 2014 року. Цей акт не визнаний міжнародним законодавством. На Росію після цього дії були накладені санкції.