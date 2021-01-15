Росія намагається виховати в дітях позитивне сприйняття окупації Криму - представник омбудсмена

Всі дії російської влади в тимчасово окупованому Криму по так званому військово-патріотичному вихованню дітей спрямовані на спробу виховання позитивного сприйняття ними акту агресії і окупації Кримського півострова.

Про це в Фейсбуці повідомила представник Уповноваженого з дотримання прав жителів АР Крим та м. Севастополя Ірина Верігіна, розповідаючи про зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні Юрісом Пойкансом, передає Укрінформ.

«Незважаючи на норми міжнародного права, країна-агресор продовжує мілітаризацію дітей на анексованому Кримському півострові. Так, окупаційною владою створюються кадетські та козачі класи, здійснюються набори до військово-патріотичних гуртків, також проводяться масові пропагандистські заходи за участю дітей», - повідомила Верігіна.

За її словами, усі дії РФ щодо військово-патріотичного виховання дітей у закладах освіти Криму «спрямовані виключно на примусове виховання в дітях позитивного сприйняття акту агресії і окупації Кримського півострова та нав’язування російської ідентичності».

Але, підкреслила Верігіна, після того, як у справі «Україна проти Росії» в ЄСПЛ було прийнято перше позитивне рішення, «ціна відповідальності Російської Федерації за окупацію Криму буде тільки зростати».

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Під час робочій зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні обговорили питання утисків прав і свобод жителів АР Крим окупаційною владою, питання мілітаризації тимчасово окупованого півострова та проблеми, з якими стикаються переселенці з Автономної Республіки Крим та внутрішньо переміщені особи з їх числа.

Фото: Фейсбук / Ірина Верігіна