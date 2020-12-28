У Криму копи-окупанти примусово вивезли з дому громадянського журналіста

В окупованому Криму громадянського журналіста Вілена Темер'янова, який проживає в селищі Вільне Джанкойського району, поліцейські примусово вивезли з дому.

Про це в Фейсбуці повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Сьогодні близько 9 години ранку співробітники поліції примусово посадили в службову машину і вивезли з дому громадянського журналіста Вілена Темер'янова. Він мешкає в селищі Вільне Джанкойського району», - йдеться у повідомленні.

За словами дружини Темер'янова, поліцейські відмовилися надавати документи, заявивши, що «все в суді розкажуть».

Вони заблокували активіста з двох боків і, посадивши в машину, повезли до Сімферополя.

Дружина, яка телефонувала йому після примусового вивезення з дому, повідомила, що телефон чоловіка заблокований.

Пізніше адвокат Еміль Курбедінов зв'язався з Віленом Темер'яновим, повідомивши, що їде на зустріч з громадянським журналістом для надання йому юридичної допомоги.

За даними Кримської солідарності, 3 листопада 2020 року кореспонденти Кримської солідарності Абляміт Зіядінов і Вілен Темер'янов були затримані біля будівлі так званого Кримського гарнізонного військового суду, куди приїхали висвітлювати акцію підтримки у зв'язку з вироком політв'язням Арсену Абхаїрову, Рустему Емірусеїнову та Ексендеру Абдулганієву, засудженим до тривалих термінів ув'язнення. Разом з кореспондентами затримали активіста Ерфана Бекірова, який прийшов до будівлі суду підтримати політв'язнів.

На Темер'янова тоді склали два адміністративні протоколи - за 20.2.5 КпАП Росії (Порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зібрання, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування) і за 20.6.1. (Невиконання правил поведінки при запровадженні режиму підвищеної готовності).

Проте 4 листопада 2020 року Центральний районний «суд» м. Сімферополь протоколи затримання двох громадянських журналістів і кримськотатарського активіста, складені з порушеннями, визнав «неприпустимим доказом», після чого Зіядінов, Темер'янов і Бекіров були відпущені з будівлі суду.

Фото: Кримська солідарність