У Києві стартував літературний фестиваль «Кримський інжир – 2020»

У Києві стартував фестиваль кримськотатарської літератури "Кримський інжир - 2020" (Qırım inciri), який проходитиме 26-27 грудня в онлайн-режимі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Крим.Реаліі у Фейсбуці.

"26-го і 27-го грудня протягом дня на вас чекають дискусії з шанованими спікерами, читання кращих творів фіналістів і переможців, театральний перформанс від Творчої майстерні Ахтема Сеітаблаєва, концерт джазової музики від Тріо Усеіна Бекірова і, звичайно, нагородження переможців літературного конкурсу. Трансляції проходитимуть на сторінці Кримський дім, а також на нашій сторінці Крим Реалії та на сторінці ресур Суспільне Крим", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, почався фестиваль з обговорення теми "Минуле заради майбутнього: як історії очевидців створюють культуру пам'яті". Серед спікерів - зокрема, історик, кандидат політичних наук, ведуча телеканалу ATR Гульнара Бекірова, історик і публіцист, засновник порталу «Історична правда» Вахтанг Кіпіані, журналіст, співзасновник проекту «Mektüpler» Наджі Фемі, журналіст, редактор проекту «Tamırlar" Мавіле Халіл.

Цього року прийом конкурсних творів на фестиваль стартував 23 липня, а завершився 22 листопада. У цьому році у конкурсі взяло участь рівно стільки ж учасників, як і торік, - 125 авторів - які надіслали як оригінальні твори, так і переклади. Всього на конкурс надійшло 284 твори, які відповідали вимогам конкурсу.