Книжковий Арсенал-2021 проведуть у гібридному форматі

Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» наступного року неодмінно відбудеться, і пройде він у гібридному форматі.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Мистецького арсеналу.

«26 - 31 травня 2021 року відбудеться довгоочікуваний ювілейний Х Книжковий Арсенал. Новий концепт гібридного фестивалю дозволить втілити його як наживо, так і в онлайні», - ідеться в повідомленні.

Координатор Книжкового Арсеналу Юлія Козловець розповіла, що «Оптимісти Скептики» — такою залишається запланована раніше фокус-тема. Незмінною залишиться й кураторська команда.

«Зараз наша команда робить все для того, щоб фестиваль відбувся, щоб було безпечно, цікаво і насичено», — сказала Козловець.

Оголошення умов участі у виставці-ярмарку Х Книжкового Арсеналу заплановано на січень 2021 року. Вартість участі у ярмарковій частині залишиться такою ж, як планувалося у 2020 році.

Як повідомляв Укрінформ, 26 березня ц.р. було оголошено, що Мистецький арсенал переніс Х Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», що планувався на 20–24 травня, на серпень через надзвичайну ситуацію щодо поширення коронавірусу та подовження карантину.

Згодом Мистецький арсенал заявив, що не зможе провести Х Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» цього року й переносить його на 26-30 травня 2021 року.