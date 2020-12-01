Андрій Любка відкрив в Ужгороді культову акцію «Письменник за прилавком»

Андрій Любка відкрив в Ужгороді культову акцію «Письменник за прилавком»

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Укрінформ
В Ужгороді 1 грудня в рамках культової закарпатської зимової акції за прилавком книгарні "Кобзар" стояв Андрій Любка, читачі мали нагоду поспілкуватися з молодим харизматичним українським письменником та отримати автограф.

В ексклюзивному коментарі Укрінформу Андрій Любка розповів, чому знову став за прилавок в Ужгороді та чому важливо в пандемічний рік продовжувати такі акції.

"Я щороку погоджуюся на участь в акції "Письменник за прилавком", бо вважаю, що Ужгороду дуже бракує літературних подій - автограф-сесій, презентацій, великих фестивалів. Власне кажучи, всі сусідні обласні центри у цьому сенсі виглядають краще за наше місто, в якому і книгарень менше, і відповідно — читачів. З одного боку, це здається замкненим колом, з іншого - треба заповнювати цю пустку активністю, вигадувати нові формати, не опускати руки. Тому я раз у році й стаю за прилавок книгарні", - розповів письменник.

Андрій Любка відкрив в Ужгороді культову зимову акцію «Письменник за прилавком» / Фото: Сергій Гудак

За словами Любки, цей рік для спілкування письменника із читачем особливий, адже через коронавірус було скасовано 90% літературних подій в Україні, в тому числі й такі знакові заходи, як Форум видавців у Львові чи Книжковий Арсенал у Києві.

"Але невеликі заходи можна проводити, цілком дотримуючись карантинних обмежень: і письменник, і читачі будуть у масках, за автографом можна підходити в черзі по одному, одночасно в книгарні не буде багато людей. Слід розуміти, що читаюча публіка - це інтелігентні люди, які й без сторонніх нагадувань виконують усі санепідемічні норми!, - наголосив він.

Любка зазначив, що цього року письменники особливо скучили за читачами й живим спілкуванням.

"Так, книжки можна продавати й через інтернет, але в мережі складно по-справжньому відчути для кого ти все це робиш, для кого пишеш книжки й кому саме вони цікаві. Тому цю акцію варто було провести бодай для того, щоб нагадати: ми ще тут є, і ми - письменник і читач — потрібні один одному. Така собі перекличка всіх родичів гарбузових", - акцентував Любка.

З 1 грудня в Ужгороді в книгарні "Кобзар" стартувала культова зимова закарпатська акція “Письменник за прилавком”, вона триватиме до 15 грудня щодня, крім вихідних. У рамках акції закарпатські письменники торгуватимуть своїми книгами, роздаватимуть автографи та радитимуть читачам літературні новинки.

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Стартувала акція із зустрічі з відомим закарпатським письменником Андрієм Любкою.

2 грудня до акції долучиться закарпатський історик, професор УжНУ Сергій Федака, 3 грудня — лауреат Шевченківської премії, "український Коельйо" Мирослав Дочинець, 4 — андеграундний ужгородський письменник Банди Шолтес.

Також в цьому році до акції вже зголосилися письменники Мар'яна Попович-Павлик, Андрій Дурунда, шевченківський лауреат поет Петро Мідянка та автор роману про легендарного Івана Силу, за яким зняли однойменний фільм, письменник та драматург Олександр Гаврош.

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