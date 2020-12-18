«Суд» у Криму залишив чинним вирок активісту Большакову

В окупованому Криму Севастопольський міський "суд" залишив чинним вирок лівому активісту Большакову, обвинуваченому в екстремізмі.

Про це Укрінформ передає з посиланням на Крим.Реалії.

"У п'ятницю, 18 грудня, підконтрольний Росії Севастопольський міський суд залишив чинним вирок обвинуваченому в екстремізмі лівому активісту Валерію Большакову, якого засудили на два з половиною роки з відтермінуванням виконання покарання на два роки.

Згідно з вироком, Большакову також заборонено обіймати адміністративно-господарські посади. Крім того, його зобов'язали регулярно реєструватися в поліцейській службі.

У матеріалах кримінальної "справи" проти активіста згадуються два епізоди, пов'язані з поширенням у соцмережах "інформації екстремістського спрямуванння".

Сам Большаков в останньому слові сказав, що є прибічником марксистсько-ленінського вчення.

За словами адвоката Сергія Легостова, активіст не згодний з вироком, пов'язавши переслідування ФСБ і вирок суду зі своєю громадянською активністю.

Раніше підконтрольний Росії Нахімовський суд Севастополя засудив Большакова, обвинуваченого в екстремізмі, до умовного терміну з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функцій представника влади.

Валерій Большаков - колишній керівник Спілки робітників Севастополя. У 2014 році долучився до російської лівої політичної партії РОТ "Фронт", очоливши її севастопольське відділення. Неодноразово протестував проти політики колишнього "губернатора" Севастополя і багато разів виступав з різкою публічною критикою правоохоронних структур окупованого Севастополя.