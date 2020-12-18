«Суд» у Криму відхилив скаргу активіста щодо термінів ознайомлення з матеріалами справи

Окупаційний «суд» відхилив апеляцію кримськотатарського активіста Сейрана Муртази на рішення обмежити йому терміни ознайомлення з матеріалами справи.

Про це «Кримська солідарність» повідомляє у Фейсбуці з посиланням на адвоката Айдера Азаматова, передає Укрінформ.

«У Верховному суді Криму відбувся розгляд апеляційної скарги адвоката Айдера Азаматова на постанову Київського районного суду Сімферополя про обмеження Сейрана Муртази у термінах ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Суд відхилив скаргу захисника», - повідомив Азаматов.

За словами адвоката, його підзахисний фізично не мав можливості ознайомитися з матеріалами «справи».

Азаматов вважає, що рішення «суду» першої інстанції було передчасним, оскільки з 57 томів Муртаза зміг ознайомитися лише з 39-ма, а сам адвокат - лише з 29-ма. У підсудного також не було можливості ознайомитися з аудіофайлами і наявними речовими доказами.

Попри те, що протокол про ознайомлення з матеріалами справи було підписано із запереченнями і зауваженнями, повідомив адвокат, найближчим часом його підзахисному буде вручено обвинувальний висновок.

«Сьогодні, швидше за все, або завтра йому вручать обвинувальний висновок, і справу буде передано до Південного окружного військового суду для розгляду по суті», - зазначив Азаматов.

Як повідомлялося, 25 кримськотатарських громадських активістів - Руслан Сулейманов, Алім Карімов, Рустем Шейхалієв, Меджит Абдурахманов, Яшар Муєдінов, Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Різа Ізетов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яніков, Шабан Умеров, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Акім Бекіров, Фарход Базаров, Сервет Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров і Раім Айвазов - обвинувачуються у причетності до ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір», що визнана в Росії терористичною.

Більшість із них є учасниками правозахисного об'єднання «Кримська солідарність». Умеров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов обвинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації, передбачає покарання до довічного ув'язнення). Решта - за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації, до 20 років позбавлення волі). Усім фігурантам було також пред'явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ (приготування до насильницького захоплення влади, до 10 років позбавлення волі).