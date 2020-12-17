Від початку пандемії «влада» Криму нарахувала майже 26 тисяч хворих на COVID-19

У тимчасово окупованому Росією Криму за добу зафіксовано 427 нових випадків коронавірусної інфекції, з них у Севастополі - 76.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

«У Криму за останню добу - 427 випадків зараження на коронавірусну інфекцію (Севастополь - 76, АР Крим - 351)», - йдеться в повідомленні.

Окупаційна влада повідомляє про 13 померлих від COVID-19 за минулу добу. З них 5 осіб померли в Севастополі, 8 - в Криму.

Всього з початку пандемії «влада» окупованого півострова нарахувала 25 тис. 941 людини, що заразилася на коронавірус, у тому числі 20 тис. 339 - у Севастополі та 5 тис. 602 - на решті частини півострова. Загальна кількість померлих від COVID-19 - 586 осіб.

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За інформацією джерел КПГ у системі охорони здоров'я Криму, статистику захворюваності та смертності на півострові істотно занижено окупаційною владою.