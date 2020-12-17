Комітет рекомендує Раді ухвалити закон, що дозволяє кримчанам судитися в Україні

Комітет Верховної Ради рекомендує парламенту ухвалити в цілому проєкт закону №3048 щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Проєктом пропонується надати можливість громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, звертатися до судів Херсонської області для розгляду цивільної справи за їх позовом або ж із клопотанням до суду міста Києва про передання справи на розгляд до суду у Херсонській області. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, на засіданні Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносинбув розглянутий проєкт закону «Про внесення змін до Закону України “Про засади внутрішньої та зовнішньої політики” щодо актуалізації деяких положень» (№3666), розроблений з метою актуалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у зв'язку зі збройною агресією зі сторони Російської Федерації.

Комітет рекомендував Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні ухвалити законопроєкт за основу.