За півтора року кількість новин про Україну в кримських ЗМІ скоротилася втричі

За останні півтора року кількість новин про Україну в популярних кримських ЗМІ скоротилася втричі, а в самих новинах багато російської пропаганди.

Про це свідчать дані моніторингу Інституту масової інформації, повідомляє Укрінформ.

"Що більше часу минає від моменту окупації Криму, то менше Україна присутня в інформаційному просторі півострова. За даними моніторингу Інституту масової інформації, тільки за останні півтора року кількість новин про Україну в найпопулярніших кримських медіа скоротилася втричі (зі 155 новин станом на квітень 2019 року до всього 57 в жовтні 2020-го). Новини України випадають з контексту кримських ЗМІ, а ті, що залишаються, або пов'язані зі спільним кордоном, або ж винятково спотворюють Україну в очах кримського суспільства", - йдеться в інформації ІМІ.

Відповідно до медіарейтингу сайту “Медіалогія”, експерти ІМІ відібрали для моніторингу п'ять новинних сайтів Криму та міста Севастополя: ИА Крыминформ, РИА Крым, “Новый Севастополь”, Крымское информационное агентство, а також “Новости Севастополя”. Проте на момент моніторингу сайт “Крымское информационное агентство” припинив своє існування і його було замінено на “Вести Крим”.

За моніторинговий період було зафіксовано 57 новин, у яких згадувалась Україна або її громадяни. Сайти згадували про Україну по-різному. Наприклад, "Новый Севастополь" за період моніторингу не поставив жодної новини про Україну. А найбільше (26) новин, що стосувались України, розмістив сайт "Новости Севастополя".

Основною темою новин кримських медіа щодо України, за даними моніторингу ІМІ, стала війна на сході: на неї припало 25% усіх матеріалів. На другому місці – пандемія коронавірусу (10, 5%). І по 8,5% припало на новини про конституційну кризу в Україні, місцеві вибори, незаконну міграцію та контрабанду.

У кримських медіа найбільше новин було присвячено ситуації на сході України (25%). Переважну більшість новин, присвячених цій тематиці, розмістив сайт "Новости Севастополя".

Однак ЗМІ півострова повідомляли про загибель бойовиків “ЛНР” - “На Донбассе погиб командир одного из батальонов ЛНР”, про черговий російський “гумконвой” - “Киев выразил протест из-за доставки Россией гумпомощи в Донбасс”, про “недолугі” кроки України у врегулюванні конфлікту - “Украина обязалась представить дорожную карту по урегулированию в Донбассе”, а найбільше - про “безпредел” у лавах ВСУ та фейки про американські вакцини - “ВСУшники в Донбассе едва не пустили под откос поезд с нефтью”, “ВСУшники начали умирать после испытания американской вакцины”.

Джерелом інформації в таких новинах є сайти “Л/ДНР”.

Приблизно в такому ж плані подавалися новини про пандемію, місцеві вибори, конституційну кризу та інші події в країні. Наприклад, з подачі сайту “ДНР-24” кримські медіа теж написали про високі рейтинги на сході проросійської партії кума Путіна Медведчука “Опозиційна платформа – За життя”.

Щодо джерел інформації, то за даними ІМІ, у третині новин про Україну кримські медіа посилаються на українські офіційні структури. Ще у чверті новин джерелами інформації слугують російські офіційні структури та особи. У 21% новин джерелом інформації є ЗМІ Росії та “Л/ДНР”. На українські ЗМІ припадає 10,5% джерел.

"Кримські медіа, які використовують українські ЗМІ як джерело інформації, звертаються до медіа з проросійською позицією. Наприклад, цитують сайти “Страна”, 112.ua тощо", - сказано в інформації ІМІ.

За даними моніторингів ІМІ, у медіа “Л/ДНР” все ж значно більше простежується вплив російської пропаганди на контент, ніж у медіа півострова.

Проте казати про її відсутність зарано. Наприклад, чотири з п’яти досліджуваних сайтів поставили новину про те, що: “глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил украинцев с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков и выразил уверенность, что Украина и Россия вновь будут вместе”.

Ще один досить поширений наратив російської пропаганди, який моніторинг ІМІ виявив у кримських медіа, – про те, що Євромайдан зрежисувала Америка, а саме Сорос: “Методичка Сороса: Трампа будут свергать по украинскому сценарию”.

Після перегляду новин окупованого півострова, підсумовують фахівці ІМІ, складається враження, що повідомлення про Україну не зникли з його інформаційного простору лише з однією метою – щоб постійно нагадувати кримчанам про правильність приєднання Криму до Росії.