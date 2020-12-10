У Парагваї ухвалили декларацію про засудження російської окупації Криму

Національний конгрес Парагваю ухвалив Декларацію про засудження окупації Росією української автономної республіки Крим.

Про це Укрінформу повідомили в Посольстві України в Аргентинській Республіці.

«2 грудня ц.р. Палата депутатів Національного конгресу Республіки Парагвай на своїй ювілейній сотій позачерговій сесії одностайно ухвалила Декларацію № 577 «Про невизнання триваючої анексії Російською Федерацією суверенної території України, Автономної Республіки Крим, яка незаконно іменується «Республіка Крим». Декларація була ініційована у зв’язку із триваючою тимчасовою окупацією Російською Федерацією частини території України, а саме Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, яка порушує національний суверенітет, політичну незалежність та територіальну цілісність України», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у тексті Декларації парагвайські депутати, посилаючись на низку резолюцій ООН (від 27 березня 2014 року щодо територіальної цілісності України, а також резолюцій 73/194 ГА ООН від 17 грудня 2018 року та аналогічної 74/17 ГА ООН від 9 грудня 2019 року щодо проблеми мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів), висловили підтримку незалежності, суверенітету та повагу до територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Окремо зазначалося про невизнання псевдореферендуму, проведеного в АР Крим в лютому 2014 року.

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Парагвайські депутати засудили агресію РФ щодо суверенної території України, Автономної Республіки Крим, а також висловили підтримку Україні у пошуку міжнародно-правових шляхів припинення тимчасової російської окупації Криму.

Як повідомлялося, у лютому-березні 2014 року у містах Криму відбувалися організовані антиукраїнські виступи, блокада і захоплення стратегічних об'єктів півострова і військових частин ЗСУ підрозділами російської армії, у деяких випадках - під прикриттям окремих цивільних осіб і новостворених спецслужбами РФ «загонів самооборони Криму», що поклало початок окупації Криму Росією.

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Про «приєднання» Автономної Республіки Крим та Севастополя до РФ Москва оголосила 18 березня 2014 р. за результатами незаконного «референдуму про статус Криму», що відбувся 16 березня.

Окупація Криму, як і псевдореферендум, не визнаються Україною і більшістю іноземних держав, Генеральною Асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також суперечать рішенню Венеційської комісії. Згідно з Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», територія Кримського півострова вважається тимчасово окупованою.