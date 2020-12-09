Кримськотатарську мову просять включити у сервіс Google Translate

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«Переконані, що інтеграція кримськотатарської мови до сервісу Google Translate сприятиме збільшенню кількості носіїв кримськотатарської мови, забезпечить сприятливі умови для розширення сфер застосування мови, зокрема, шляхом її популяризації за межами етнічної групи, стимулюватиме вивчення кримськотатарської мови представниками інших етносів, що в кінцевому результаті стане великим внеском в культурну спадщину корінного кримськотатарського народу та України в цілому», - вважає віцепрем‘єр-міністр Олексій Резніков.

Як зазначається, у листі Мінреінтерації за підписом віцепрем’єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на адресу корпорації та її офіційного офісу в Україні йдеться про те, що кримськотатарська мова є мовою одного з корінних народів України та невід’ємним елементом її ідентичності та етнокультурної цілісності.

За інформацією пресслужби, нині в Україні кримськотатарською мовою розмовляють понад 300 тисяч громадян, а в усьому світі - близько 6 мільйонів, враховуючи кримськотатарські діаспори Туреччини, Узбекистану, Румунії та Болгарії, а також у невеликих громадах США та Канади. Разом з тим, згідно з класифікацією ЮНЕСКО, кримськотатарська мова належить до мов, що знаходяться під серйозною загрозою.

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Снавер Сейтхалілєв повідомив в свою чергу, що зараз розробляється новий сайт Мінреінтеграції, де вся офіційна інформація міністерства буде також дублюватися ще й кримськотатарською.

«Кримськотатарська мова повинна бути максимально доступною для щоденного використання, навчання, досліджень, збагачення літератури. Ми розуміємо, що задля включення до сервісу Google треба напрацювати максимальний масив текстів кримськотатарською. Тому кримськотатарська громада готова підключитися до напрацювання. Це важливо для кримців, для яких кримськотатарська є рідною. Бо найкращий рівень розповсюдження та використання будь-якої мови, що сприяє її розвитку, реалізується через її інтеграцію в сучасні цифрові платформи. Саме тому Мінреінтерації робить все, аби кримськотатарська мова з’явилася у «цифрі» та користування нею було полегшене завдяки сервісу Google Translate», - цитує пресслужба Сейтхалілєва.

У Мінреінтеграції усвідомлюють, що на даний момент обсяг кримськотатарських текстів та ресурсів, що представлені в мережі Інтернет, можуть бути недостатніми, аби зробити кримськотатарську мову готовою до автоматичної інтеграції в системи машинного перекладу для подальшого аналізу і цифрового розпізнавання. Тому міністерство запевнило Google, що Україна готова долучитися та сприяти перекладу слів або фраз кримськотатарської мови через можливості сервісу Google Translate Community.

В пресслужбі також нагадали, що Генасамблея ООН на своїй 74-й сесії проголосила період 2022-2032 років Міжнародним десятиріччям мов корінних народів з метою привернення уваги до проблеми втрати таких мов.

Тому Урядом України, зокрема і Мінреінтеграції, розпочато розробку проєкту Стратегії розвитку та популяризації кримськотатарської мови на період до 2032 року.

До розробки стратегії залучені представники центральних органів виконавчої влади України, Меджлісу кримськотатарського народу закладів вищої і середньо освіти та видавництва.