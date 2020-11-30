Дії суду можуть завадити отримати компенсації від РФ за втрати в Криму - Ощадбанк

Ощадбанк стурбований ситуацією, що склалась навколо процедури виконання в Україні рішення Міжнародного комерційного арбітражу – Арбітражного трибуналу у справі за позовом Ощадбанку до РФ, відповідно до якого банку присуджено понад 1,3 млрд дол. компенсації.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

Приводом для занепокоєння стало прийняття Верховним Судом до розгляду апеляційної скарги ПрАТ «Фортуна» на ухвалу Київського апеляційного суду, згідно з якою Ощадбанку надано дозвіл на примусове виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу.

"На нашу думку, це рішення Верховного Суду не відповідає чинному законодавству через недотримання процесуальних строків, а також через те, що скаргу подано особами, які не брали участі у справі та не мають права оскаржувати відповідний дозвіл. Фактично йдеться про те, що державний банк відсторонюють від розподілу коштів, отриманих після продажу 99,77% акцій Промінвестбанку. Як наслідок, виконання рішення арбітражу на суму понад 1,3 млрд доларів США під загрозою зупинення", - йдеться у пресрелізі.

Ощадбанк, 100% акцій якого належить державі, у результаті неправомірних дій може втратити суму понад 200 млн грн, підкреслюють у фінустанові.

У банку сподіваються, що судова система та державні органи "зможуть дати належну оцінку протиправним діям окремих осіб і не дозволять порушити законні права Ощадбанку".

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2018 року Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з Росії на користь Ощадбанку 1,3 млрд дол. США.