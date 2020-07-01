Газпром виплатив Польщі $1,5 мільярда за рішенням Стокгольмського арбітражу

Газпром виплатив Польщі $1,5 мільярда за рішенням Стокгольмського арбітражу

Укрінформ
Російська держмонополія Газпром згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу повернула польському імпортеру PGNiG переплату за газ у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на "Газпром експорт".

«Сьогодні ТОВ "Газпром експорт" перерахувало польській компанії ПГНіГ грошові кошти, що належать до повернення в зв'язку з рішенням арбітражного трибуналу щодо перегляду ціни з 2014 року за контрактом купівлі-продажу газу в Республіку Польща», - повідомили в "Газпром експорті".

За даними PGNiG, йдеться про суму в 1,5 млрд доларів.

При цьому в Газпром експорті уточнили, що Газпром і Газпром експорт продовжують оскарження цього рішення арбітражного трибуналу в установленому порядку.

Як повідомлялося, PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти ПАТ "Газпром" і ТОВ "Газпром експорт" у 2015 році з вимогою про перегляд ціни на природний газ, що поставляється в Польщу за контрактом від 25 вересня 1996 року. Він передбачав поставку близько 10 млрд куб. м газу на рік, мінімальна річна контрактна кількість - 8,7 млрд куб. м на рік. Договір діє до 2022 року.

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30 березня Стокгольмський арбітраж ухвалив рішення скорегувати формулу ціни за контрактом на поставку газу в Польщу газопроводом "Ямал-Європа" ретроактивно з 1 листопада 2014 року.

PGNiG і Газпром експорт раніше в червні підписали доповнення до договору на поставку газу газопроводом "Ямал-Європа" від 1996 року, узгодивши термін виплати ретроактивного платежу до 1 липня.

Газпром і Газпром експорт 29 травня оскаржили в суді округу Свеа остаточне рішення арбітражного трибуналу. Втім, PGNiG уже коментувала, що апеляція розглядає цю справу лише з процедурної точки зору, і неможливо змінити рішення по суті. Зокрема, апеляція Газпрому не впливає на рішення арбітражу про зміну формули ціни, яку тепер обидві сторони договору мають застосовувати, впевнена польська компанія.

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