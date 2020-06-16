Газпром до 1 липня поверне польській PGNiG $1,5 мільярда переплати за газ
Про це повідомила польська PGNiG.
“Додаток, який підписали PGNiG і Газпром, підтверджує застосування нової цінової формули, визначеної арбітражним судом. Сторони також узгодили, що до 1 липня Газпром поверне на рахунок PGNiG близько 1,5 млрд. дол. (близько 6,2 млрд злотих) переплати за поставки газу в 2014-2020 роках”,- йдеться в заяві польської компанії.
Як відомо, наприкінці березня PGNiG виграла в арбітражному суді у Стокгольмі справу проти російського газового монополіста ВАТ “Газпром” щодо завищеної ціни на імпортований з Росії газ. Газпром на початку червня подав апеляцію на це рішення Стокгольмського арбітражу.
У російській компанії також поінформували, що підписаний додаток до угоди з PGNiG про сплату компенсації жодним чином не впливає на подану Газпромом апеляцію. У Москві й надалі сподіваються на сприятливий для себе результат.
Торік у липні Стокгольмський арбітражний суд у частковому вироку визнав право польської компанії вимагати зниження ціни на російський газ. Ціна на російський газ для Польщі не відповідала ринковій, а тому в 2014 році польська компанія ініціювала перегляд контракту з Газпромом. Після невдалих переговорів у лютому 2016 року PGNiG подала позов проти російської компанії до Стокгольмського арбітражу.
Так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році, передбачає поставки щороку близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою “бери або плати” (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022) не менше ніж 8,7 млрд кубометрів газу.
Як відомо, Польща намагається диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв, зменшуючи залежність від Росії. Для Варшави ключовим є будівництво Балтійського трубопроводу (Baltic Pipe), яким з кінця 2022 року Варшава має намір постачати на польський ринок газ з шельфу Норвезького моря. Польща також купує зріджений газ із США, Катару та Норвегії.