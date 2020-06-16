Газпром до 1 липня поверне польській PGNiG $1,5 мільярда переплати за газ

Російський газовий монополіст ВАТ “Газпром” поверне до 1 липня на рахунок польської нафтогазової компанії PGNiG 1,5 млрд дол. компенсації за отриманий з 2014 року за завищеними цінами газ у відповідності до рішення Стокгольмського арбітражу від 30 березня цього року.

Про це повідомила польська PGNiG.

“Додаток, який підписали PGNiG і Газпром, підтверджує застосування нової цінової формули, визначеної арбітражним судом. Сторони також узгодили, що до 1 липня Газпром поверне на рахунок PGNiG близько 1,5 млрд. дол. (близько 6,2 млрд злотих) переплати за поставки газу в 2014-2020 роках”,- йдеться в заяві польської компанії.

Як відомо, наприкінці березня PGNiG виграла в арбітражному суді у Стокгольмі справу проти російського газового монополіста ВАТ “Газпром” щодо завищеної ціни на імпортований з Росії газ. Газпром на початку червня подав апеляцію на це рішення Стокгольмського арбітражу.

У російській компанії також поінформували, що підписаний додаток до угоди з PGNiG про сплату компенсації жодним чином не впливає на подану Газпромом апеляцію. У Москві й надалі сподіваються на сприятливий для себе результат.

Торік у липні Стокгольмський арбітражний суд у частковому вироку визнав право польської компанії вимагати зниження ціни на російський газ. Ціна на російський газ для Польщі не відповідала ринковій, а тому в 2014 році польська компанія ініціювала перегляд контракту з Газпромом. Після невдалих переговорів у лютому 2016 року PGNiG подала позов проти російської компанії до Стокгольмського арбітражу.

Так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році, передбачає поставки щороку близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою “бери або плати” (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022) не менше ніж 8,7 млрд кубометрів газу.

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Як відомо, Польща намагається диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв, зменшуючи залежність від Росії. Для Варшави ключовим є будівництво Балтійського трубопроводу (Baltic Pipe), яким з кінця 2022 року Варшава має намір постачати на польський ринок газ з шельфу Норвезького моря. Польща також купує зріджений газ із США, Катару та Норвегії.