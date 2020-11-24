Стратегія безпеки в Чорному морі потребує більшої уваги НАТО і США - Стефанішина

Питання стратегії безпеки Чорноморського регіону та збільшення військової присутності в цьому регіоні потребує більшої уваги НАТО і Сполучених Штатів Америки.

Про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала на щорічному міжнародному безпековому форумі у м. Галіфакс (Канада), повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Питання стратегії безпеки в Чорному морі потребує більшої уваги НАТО і США, зокрема. Збільшення військової присутності в цьому регіоні мало б стати питанням порядку денного високого рівня, і його неможливо формувати без України як регіонального лідера. В контексті російської агресії – це не просто питання безпеки в Чорному морі, а й демократичного розвитку всього регіону і, навіть більше, зміцнення південно-східного флангу НАТО», – сказала Стефанішина.

Віцепрем'єр-міністр відзначила, що 2021 рік буде вирішальним для НАТО, оскільки влітку запланована презентація нової стратегічної концепції Альянсу до 2030.

«Сильний Альянс неможливий без сильних союзників. Україна прагне бачити чітку перспективу свого членства в НАТО: ми постійно демонструємо це прагнення проведенням реформ, виконанням зобов’язань та спроможністю наших Збройних Сил. Надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО було б надзвичайно потужним сигналом трансформації всього регіону, що безперечно зробить систему трансатлантичної безпеки більш сильною та стійкою. Адже в деяких питаннях, на кшталт протидії гібридним загрозам, Україна - першопроходець», – зазначила вона.

Окремо Стефанішина торкнулася теми протидії завершенню будівництва та запуску російського газопроводу «Північний потік 2». На переконання віцепрем'єра, це не економічний, а суто геополітичний проєкт, бо Москва має на меті шантажувати Європу енергоресурсами і сіяти постійні суперечки між країнами-членами Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомляв Укрінформ, глава МЗС України Дмитро Кулеба в рамках онлайн-конференції “The Road to Warsaw Security Forum заявив, що одним із завдань НАТО є зменшення впливу Росії та гарантування безпеки в Чорноморському регіоні. Величезним ризиком для безпеки Чорноморського регіону Кулеба назвав можливе розміщення Москвою ядерних компонентів в окупованому Криму.