В окупованому Криму 29 населених пунктів на «режимному водопостачанні» – ЗМІ

В окупованому Криму на сьогодні 29 населених пунктів знаходяться на «режимному водопостачанні».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Крим.Реалії.

«Загалом у нас 29 населених пунктів, які у зв'язку з припиненням роботи каптажів або свердловин переведені на режимне водопостачання або підвезення», - цитує Крим.Реалії керівника підконтрольного Росії підприємства «Вода Криму» Володимира Баженова.

Зокрема, в Алуштинському регіоні на режимному водопостачанні знаходяться 12 населених пунктів, у Бахчисарайському районі - 5 населених пунктів, у Білогірському - 6, у Ленінському районі і в Судаку - по одному, в Феодосії - 4.

Найпроблемнішим у питанні водопостачання є село Скалисте Бахчисарайського району, де, за інформацією «влади», рівень води в двох каптажах (спорудах з виведення підземних вод - ред.) впав до 100 кубів за добу, що дозволяє подавати воду лише по 15 хвилин: з 6.00 до 6.15 - вранці і з 11.00 до 11.15 - вдень.

Раніше підприємство «Вода Криму» інформувало, що в Сімферопольському водосховищі за проектного об'єму 36 млн кубометрів залишилося 4,900 кубометрів води, у Партизанському водосховищі з 34 млн кубів проектного об'єму залишилося 5 млн кубів води, в Аянському - з 3,900 млн кубометрів проектного об'єму залишилося лише 300 тисяч кубів води. У зв'язку з цим на підприємстві повідомили, що з підземних джерел, розташованих на захід від Сімферополя, почнуть додатково викачувати до 80 тис. кубометрів води за добу.

Як повідомлялося, до 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було припинено. Наразі запаси води на півострові поповнюються з водосховищ і підземних джерел.

За заявою кримських екологів, регулярне використання підземних джерел веде до засолення грунту.

Через посуху та обміління водойм з 24 серпня кілька районів Криму і Сімферополь почали отримувати воду за графіками. Моніторингова місія ООН в Україні неодноразово заявляла про необхідність доступу її експертів на територію окупованого півострова, наголошуючи, що Росія несе основну відповідальність за забезпечення водопостачання півострова.