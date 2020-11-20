Місія США при ООН: Ситуація у Криму лишається жахливою через дії Росії

Представництво Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних націй висловило гордість від того, що було співавтором Резолюції про становище прав людини в Криму.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві на офіційній сторінці Місії США при ООН у Твітері.

«США пишаються бути співавтором і голосувати за Резолюцію про становище прав людини в Криму. Ситуація там залишається жахливою, оскільки російська окупаційна влада застосовує силу та залякування для придушення інакомислення та опозиції», - наголосили американські дипломати.

Також Сполучені Штати закликали Росію негайно припинити порушення в окупованому Криму, звільнити несправедливо ув’язнених мирних опозиціонерів і повернути повний контроль над півостровом Україні.

«Окупація Росії серйозно підірвала основні свободи вираження поглядів, віросповідання чи переконань, мирних зібрань та спілок, змусивши багатьох втікати. Ми підтримуємо кримчан, громадянське суспільство та правозахисників, які працюють над захистом цих прав», - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, нова резолюція щодо ситуації з дотриманням прав людини в тимчасово окупованому РФ Криму була затверджена Третім комітетом Генеральної асамблеї ООН цієї середи.

За резолюцію висловилося 63 країни, в тому числі Сполучені Штати та більшість країн ЄС. Проти голосувало 22 країни, на чолі з Росією.