Активісту, який перешкоджає будівництву в заповідній зоні, вручили «застереження про екстремізм»

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Активісту вручили" застереження про неприпустимість порушення законів про протидію екстремістській діяльності "та "організації зборів і мітингів", - йдеться в повідомленні.

Документ підписаний "прокурором" м. Судака Олександром Жеребцовим, який, за даними КПГ, приїхав до Криму з РФ і раніше працював у прокуратурах Хабаровського краю, Сахалінської і Самарської областей.

Донос на Абкадирова написала так звана адміністрація фестивалю "Таврида-Арт", яка курирує будівельні роботи на території пам'ятки природи.

Аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов вважає, що розсилка подібних "застережень", яка свідчить про адміністративне і кримінальне переслідування активістів за проведення заходів без попереднього узгодження з "владою", - це "усталена практика в Криму, яка порушує право на свободу мирних зібрань".

"Таким чином, де-факто влада залякує місцевих активістів, щоб вони відмовилися від проведення мирних акцій, які критикують дії окупаційних чиновників", - вважає експерт.

Раніше газета Авдет повідомляла, що кандидат географічних наук, громадський працівник, один з активістів кампанії Меганом СОС Рустем Абкадиров з сином Февзі Абкадировим запобігли будівельним роботам на території пам'ятки природи "Півострів Меганом", не пропускаючи до об'єкта машини з будівельним матеріалом.

Спроба жителів Судака відстояти природний об'єкт від забудови триває два роки. Активісти проводили флешмоби, писали звернення на адресу "влади" Судака і Криму, але безрезультатно. У результаті було розгорнуто кампанію Меганом СOС щодо збереження природного пам'ятника.