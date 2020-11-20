Активісту, який перешкоджає будівництву в заповідній зоні, вручили «застереження про екстремізм»

Активісту, який перешкоджає будівництву в заповідній зоні, вручили «застереження про екстремізм»

Укрінформ
Окупаційна влада в Судаку вручила "застереження про неприпустимість екстремізму" кримському активісту Рустему Абкадирову, який запобіг проїзду машин з будматеріалами до місця будівництва на території пам'ятки "Півострів Меганом".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Активісту вручили" застереження про неприпустимість порушення законів про протидію екстремістській діяльності "та "організації зборів і мітингів", - йдеться в повідомленні.

Документ підписаний "прокурором" м. Судака Олександром Жеребцовим, який, за даними КПГ, приїхав до Криму з РФ і раніше працював у прокуратурах Хабаровського краю, Сахалінської і Самарської областей.

Донос на Абкадирова написала так звана адміністрація фестивалю "Таврида-Арт", яка курирує будівельні роботи на території пам'ятки природи.

Аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов вважає, що розсилка подібних "застережень", яка свідчить про адміністративне і кримінальне переслідування активістів за проведення заходів без попереднього узгодження з "владою", - це "усталена практика в Криму, яка порушує право на свободу мирних зібрань".

"Таким чином, де-факто влада залякує місцевих активістів, щоб вони відмовилися від проведення мирних акцій, які критикують дії окупаційних чиновників", - вважає експерт.

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Раніше газета Авдет повідомляла, що кандидат географічних наук, громадський працівник, один з активістів кампанії Меганом СОС Рустем Абкадиров з сином Февзі Абкадировим запобігли будівельним роботам на території пам'ятки природи "Півострів Меганом", не пропускаючи до об'єкта машини з будівельним матеріалом.

Спроба жителів Судака відстояти природний об'єкт від забудови триває два роки. Активісти проводили флешмоби, писали звернення на адресу "влади" Судака і Криму, але безрезультатно. У результаті було розгорнуто кампанію Меганом СOС щодо збереження природного пам'ятника.

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