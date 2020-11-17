Окупанти урізали Сімферополю подачу води

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

«З вівторка, 17 листопада, в Сімферополі запроваджують нові графіки подачі води. Причина - «критичний брак» запасів води у водосховищах», - повідомляє Крим.Реалії.

Цитуючи інформацію Сімферопольської філії підприємства «Вода Криму», видання повідомляє, що згідно з новими графіками подача водопостачання з 17 листопада здійснюється у вівторок, середу, четвер - з 06-00 до 08-00 та з 18-00 до 20-00; у п'ятницю, суботу, неділю - з 18-00 до 22-00.

За інформацією відомства, графік подачі води визначиться протягом тижня в процесі тестування.

Як повідомлялося, до 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було припинено. Наразі запаси води на півострові поповнюються з водосховищ і підземних джерел. За заявою кримських екологів, регулярне використання підземних джерел веде до засолення кримського ґрунту.

Через посуху та обміління водойм з 24 серпня кілька районів Криму і Сімферополь почали отримувати воду за графіками.

Моніторингова місія ООН в Україні неодноразово заявляла про необхідність доступу її експертів на територію окупованого півострова, наголошуючи, що Росія несе основну відповідальність за забезпечення водопостачання півострова.