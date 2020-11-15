На межі з окупованим Кримом відкриють сервісний центр

На адмінкордоні з окупованим Кримом відкриють сервісний центр для громадян.

Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Укрінформ.

"Ми не забуваємо про Крим. Цьогоріч ми модернізуємо, у тому числі, і КПВВ на Чонгарі. Там буде сервісна зона на адміністративній межі з Кримом", сказав він.

За словами міністра, у 2021 році всі 10 КПВВ (на межі з окупованими територіями) будуть облаштовані сервісними центрами, в яких громадяни з окупованих територій зможуть отримати необхідні адміністративні послуги.