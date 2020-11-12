Навігаційні карти BMW мають відображати Крим частиною України - МЗС

Всі навігаційні карти BMW мають відображати той факт, що Крим є частиною України, а підприємства ЄС повинні дотримуватися політики невизнання спроби анексії Криму.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері написала перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

«Нагадуємо BMW про резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 68/262, яка підтверджує статус Криму. Всі навігаційні карти, що надаються BMW, повинні відображати той факт, що Крим є частиною України, і підприємства ЄС повинні дотримуватися політики невизнання спроби анексії Криму. Тут немає місця подвійним стандартам», - заявила вона.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник у Твіттері також приєднався до вимоги «з усією серйозністю розглянути неприємний інцидент з навігаційними картами».

Як повідомлялося раніше, в навігаційних комплексах автомобілів BMW, що продаються в Росії, з'явилася можливість встановити карту, на якій окупований у 2014 році півострів Крим показаний «частиною РФ».