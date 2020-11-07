В окупованому Криму за добу нарахували 287 випадків коронавірусу

В окупованому Криму зросла смертність від коронавірусної інфекції, за останню добу там зафіксували сім смертей від COVID-19, ще одна смерть - у Севастополі.

Про це інформує в Фейсбуці Кримська правозахисна група, повідомляє Укрінформ.

«Окупаційна влада півострова повідомляє про 7 нових смертей від COVID-19 за останню добу на території АР Крим та ще одну смерть у Севастополі», - йдеться у повідомленні.

Нових випадків інфікування у Криму та Севастополі за останню добу зареєстровано 287, із них 206 - в АР Крим та 81 - у Севастополі.

Загалом з початку пандемії повідомляється про 13664 випадки зараження коронавірусною інфекцією, в тому числі 10700 в АР Крим і 2964 - в Севастополі. Кількість померлих від COVID-19 на півострові досягла 254 осіб.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, окупаційна влада півострова навмисно приховує кількість смертей від COVID-19.

Так звана офіційна статистика захворюваності на коронавірусну інфекцію на півострові занижена, оскільки не відображає даних про зараження в лавах російської армії та правоохоронних органах, а також серед пацієнтів з позалікарняною пневмонією. Крім того, окупаційна влада постійно змінює свої підходи до обліку смертності від COVID-19.

Фото: ATR