Кримчани можуть відсудити у ЄСПЛ гроші за втрачене майно - Мірошниченко

Кримчани, в яких Росія відібрала майно, можуть стягнути його вартість, звернувшись до Європейського суду з прав людини.

Про це в програмі "Насправді: Крим" в ефірі телеканалу "ДОМ" розповів Анатолій Мірошниченко, перший заступник голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

"Контроль на цій території здійснює Російська Федерація, і це відкриває можливість для висування претензій для РФ - насамперед з використанням механізмів, які пропонує Європейська конвенція з прав людини. Можна стягнути з держави-відповідача як мінімум вартість збитків. Ми сподіваємося, що суд також зможе зобов'язати державу-відповідача - Росію - вжити заходів загального характеру. Така можливість у суду теж є", - зазначив Мірошниченко.

За його словами, в Європейський суд з прав людини вже подано доволі багато заяв про захист права на мирне володіння майном.

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Перший заступник голови Держгеокадастру також висловив переконання, що шанси отримати компенсацію для кримчан достатньо високі, тому якщо особа зажадає певну суму через звернення до ЄСПЛ, швидше за все, вона її отримає.