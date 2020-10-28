Російський апеляційний суд залишив чинною окрему ухвалу адвокату Гемеджі

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

«Адвокат розповіла, що до цього дня протокол судового засідання, на якому було винесено окрему ухвалу, не виготовлено і не вручено його учасникам. Відповідно вона та її представники не можуть внести до нього зауваження», - йдеться у повідомленні.

За словами самої Гемеджі, суд оголосив лише резолютивну частину рішення, не надавши їй «виписку, яку додано до матеріалів справи як доказ провини».

«Абсолютно ніхто не пояснював, що цю виписку буде додано до матеріалів справи щодо окремої ухвали. Більше того, у мого захисника Едема Семедляєва в цьому судовому процесі був ряд своїх прав і своїх обов'язків, проте, суд грубо їх порушив, відмовивши йому в ознайомленні з випискою», - розповіла Гемеджі.

Читайте також: Джапарова назвала тиском рішення суду РФ про притягнення до відповідальності Лілі Гемеджі

За її словами, захисту нічого не було відомо про «якусь виписку з протоколу, яку було долучено до матеріалів справи і на яку, швидше за все, посилатиметься суд».

Проте, повідомляє Кримська солідарність, адвокат та її захист планують «йти до кінця і доводити свою невинуватість у вищих інстанціях».

Як повідомляв Укрінформ, Південний окружний військовий суд. Ростова-на-Дону 23 жовтня виніс ухвалу про притягнення адвоката Лілі Гемеджі до відповідальності «за порушення регламенту судових засідань», а фактично - за відстоювання в суді позиції її підзахисного Сервера Мустафаєва.

16 вересня 2020 року Південний окружний військовий суд м. Ростов-на-Дону засудив його до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Активіста Amnesty International визнано в'язнем совісті.