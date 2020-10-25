У Києві поклали квіти до пам'ятника Амет-Хана Султана

Представники Меджлісу кримськотатарського народу, активісти разом з дітьми поклали в Києві квіти до погруддя льотчика-випробувача, учасника кримськотатарського національного руху, двічі Героя Радянського Союзу Амет-Хана Султана.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Ми висловлюємо нашу повагу до пам'яті Амет-Хана Султана не тільки за його мужність і самопожертву в роки Другої світової війни, але перш за все за його участь в кримськотатарському національному русі і відданість своєму народові в найбільш трагічні для нього роки вигнання», - написав Чубаров.

Як повідомлялося, 25 жовтня відзначають 100-річчя з дня народження Амет-Хана Султана. У Сімферополі в цей день російська влада відкрили пам'ятник льотчику.

Національний банк України 7 жовтня ввів в обіг пам'ятну монету номіналом 2 грн із зображенням Амет-Хана Султана.

Діяч кримськотатарського народу, двічі Герой Радянського Союзу, льотчик Амет-Хан Султан народився 25 жовтня 1920 року в Алупці. Батько - лакец (родом з аулу Цовкра-1 в Дагестані), мати - кримська татарка. За батьками Амет-Хана вважають своїм національним героєм як дагестанці, так і кримські татари.

Амет-Хан Султан здійснив 603 бойові вильоти, збив особисто 30 і в складі групи 19 літаків люфтваффе (військово-повітряних сили нацистської Німеччини). За час льотної роботи пілот освоїв близько 100 типів літальних апаратів, його наліт становив 4237 годин. Амет-Хан Султан загинув під час виконання випробувального польоту на Ту-16. Похований на Новодівичому кладовищі в Москві. 14 травня 2015 року Верховна Рада України присвоїла аеропорту «Сімферополь» ім'я Амет-Хана Султана. Його ім'я носить також аеропорт Махачкали (Дагестан, Росія).

Фото: Фейсбук