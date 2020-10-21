Українська Вікіпедія за результатами проєкту "Голос Криму. Культура" поповнилася новими статтями

Найцікавішою частиною проєкту "Голос Криму. Культура" було створення статей про пам'ятки культури Криму для сучасної української Вікіпедії.

Про це на пресконференції Укрінформі, підбиваючи перші підсумки проекту, сказав його менеджер, представник Товариства редакторів української Вікіпедії Євген Букет.

"Найцікавішою частиною даного проєкту було створення і поліпшення статей української Вікіпедії, присвячених пам'яткам Криму, включених до списку ЮНЕСКО, а також тих, які пропонується включити в ці списки", - зазначив Букет.

За його словами, для реалізації задуму на українській Вікіпедії була створена сторінка проєкту "Голос Криму. Культура", на якій протягом трьох місяців пропонувалися списки актуальних тем для створення статей про об'єкти культурної спадщини в Криму.

"У першу чергу ми пропонували підготовку статей про пам'ятки, які були проілюстровані фотографіями конкурсу "Вікі любить пам'ятки", але не мали на той момент статей", - зазначив експерт.

Зокрема, за словами Букета, за результатами проєкту були покращені матеріали української Вікіпедії про пам'ятник Херсонес Таврійський.

"У Вікіпедії була присутня стаття про Херсонес Таврійський, але не було статей про жодну з хор, хоча це теж пам'ятники. Вони також мають охоронні номери, мають напрацювання українських вчених, але жодна стаття не була створена про них і тепер за результатами даного проєкту опубліковані статті про кожну хору і ділянки хор", - розповів експерт.

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Крім того, зазначив він, в рамках проєкту були створені і поліпшені статті про ті пам'ятники культури, які пропонується внести до списків культурної спадщини ЮНЕСКО, створення яких зараз призупинено через анексію Криму.

Серед них - Бахчисарайський палац кримських ханів, комплекс пам'яток Судакська фортеця, Кримська астрофізична обсерваторія, бахчисарайські об'єкти Мангуп калі і Чуфут кале та інші.

"Всього в українській Вікіпедії було покращено 36 статей про пам'ятки культури та створено 64 нових статей. Тобто, сьогодні 20 жовтня, і у нас є ще 10 днів до закінчення проєкту, але ми вже виконали наше завдання-мінімум, яке було прописано Українським культурним фондом", - констатував менеджер проєкту.

За його словами, над проєктом працювали близько 10 вікіпедистів.

"Ми залучали краєзнавців та науковців з Криму, з якими ми консультувалися, деякі з них створювали ці статті і передавали свою письмову згоду на розміщення їх статей в українській Вікіпедії", - зазначив Букет.

Експерт підкреслив, що, незважаючи на те, що в даний час до пам'ятників культури в Криму немає доступу, вони залишаються частиною культурної спадщини України.

"Дуже важливо, щоб в українській Вікіпедії була актуальна інформація про пам'ятки в Криму, щоб було прописано те, що Україна зараз не може контролювати те, що відбувається на цих об'єктах, в зв'язку з тим, що доступу українських вчених до них немає, але ці об'єкти - частина національної культурної спадщини України і ми хочемо, щоб вони були представлені в ЮНЕСКО і отримали статус пам'яток світової спадщини", - резюмував Букет.

Як повідомлялося, в липні 2020 року в Києві презентували інформаційно-просвітницький сайт "Голос Криму. Культура", який почав широку публікацію матеріалів про історію та стан пам'яток культурної спадщини в Криму.