У Нацраді сказали, як у Криму можна ловити українські телеканали

Українські телеканали в окупованому Криму доступні для перегляду, але їх перегляд на супутникових каналах можливий через спеціальний тюнер.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Максим Онопрієнко.

«З 29 січня 2020 року українські медіагрупи закодували свій супутниковий сигнал. Права на супутникову ретрансляцію передано провайдерам програмної послуги ТОВ «Віжн ТБ» та ТОВ «Екстра-ТВ», що діють як супутникові платформи під торговими марками «Viasat» та «XТRA TV» відповідно. Для перегляду супутникових програм чотирьох провідних медіагруп України, а саме «1+1 Media», «Медіагрупа Україна», StarLightMedia та Inter Media Group, абоненти за власним бажанням мають укласти договір на придбання спеціалізованого приймача супутникових телерадіопрограм (тюнера) із встановленою криптопрограмою (прошивкою) та сплачувати відповідні щомісячні платежі», – розповів Онопрієнко.

Водночас він звернув увагу, що чинне законодавство надає всі підстави для реалізації телерадіоорганізаціям свого права на кодування сигналу.

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«Утім, зважаючи на велику кількість звернень від громадян щодо відновлення супутникових трансляцій у відкритому доступі, Президент України і провідні медіагрупи домовились терміново забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для громадян України», - підкреслив член Національної ради.

Він додав, що за результатами проведеного Національною радою у період з 15 по 18 червня 2020 року моніторингу 112-ти телерадіоорганізацій України, які мають ліцензії на супутникове мовлення, зафіксовано 83 програми, які транслювались у некодованому, відкритому вигляді, 48 - у кодованому.

«Навіть незважаючи на ситуацію довкола кодування сигналу провідних телеканалів, громадяни України можуть переглядати достатню кількість відкритих супутникових вітчизняних телепрограм з різними жанрами та тематичними напрямками», - зазначив Онопрієнко.

Представник регулятора уточнив, що наразі відкритими для супутникового перегляду залишаються популярні телеканали «ICTV Україна» (StarLightMedia), «Україна 24» (Медіагрупа Україна), «ІНТЕР+» (Inter Media Group) та «1+1 International» (1+1 Media) тощо, які підтримуються усіма тюнерами FTA-прийому (free-to-air – програми, які перебувають у вільному, незакодованому доступі). Програми можна отримувати на всій території покриття супутника, зокрема у Криму, в Донецькій і Луганській областях.