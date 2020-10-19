На кордоні з Кримом українські військові відпрацьовують знищення ворожих дронів

На одному з полігонів Херсонської області підрозділи Протиповітряної оборони командування Об’єднаних сил ЗСУ проводять тренування із захисту об’єктів критичної інфраструктури від ворожих безпілотників.

Про це Укрінформу розповіли в командуванні Об’єднаних сил ЗСУ.

«Для вдосконалення навичок з прикриття об’єктів критичної військової та цивільної інфраструктури від дій малих ворожих БПЛА та з метою підтримання вишколу наших воїнів-зенітників на кордоні з Кримом безпілотники і вдень, і вночі в навчальних цілях підіймаються в небо. Якщо в підрозділі методично грамотно організовано роботу й добре підготовлений особовий склад, знищити навіть таку малорозмірну ціль абсолютно реально. Чіткий розподіл між наявними силами та засобами, що призначені для боротьби з БПЛА, дозволяє за мінімально короткий час візуально виявити ворожий безпілотник, параметри його руху та уразити ціль», - наголосив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Начальник служби зав’язків з громадськістю командування Об’єднаних сил Євгеній Силкін уточнив, що всі підрозділи ППО на кордоні з Кримом у вільний від бойового чергування час постійно тренуються.

«Усі підрозділи Протиповітряної оборони проводять тренування з бойової підготовки на кордоні з Кримом на постійній основі. Тренують вони на своїх безпілотниках, аби навички операторів БПЛА та зенітників не втрачались. Зараз цілі відпрацьовують зенітні установки, а минулого тижня виходили ПЗРК «Оса», ЗРК «Бук» та інша техніка», - зазначив Силкін, додавши, що йдеться про сотні військових та сотні одиниць техніки сил Протиповітряної оборони, які виконують бойове чергування на адмінмежі з Кримом.

фото: mil.gov.ua