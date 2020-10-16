СБУ у Києві ловила «терористів» і звільняла «заручників»

Служба безпеки України за сприяння посольства Ізраїлю в Києві провела тактико-спеціальні навчання з нейтралізації умовних «терористів», які за легендою навчань захопили заручника.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті СБУ.

Спільні тренування відбулися у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів СБУ, органів державної виконавчої влади, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії.

За легендою навчань умовні «терористи» захопили в заручники представника дипломатичного представництва. Одночасно їх спільники, інша група «зловмисників» заклали імітаційний макет «саморобного вибухового пристрою» біля входу до приміщення посольства.

Спільні тактичні навчання Посольства Ізраїлю в Україні, СБУ та Нацполіції/ Фото: Євген Котенко

Підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в різних екстремальних умовах. Під час силової фази тренувань спецпризначенці звільнили «заручників», знешкодили «вибухівку» і затримали «терористів», йдеться у повідомленні.

Координаційна група Антитерористичного центру при головному управлінні Служби безпеки України в м. Києві та Київській області відзначила високий рівень злагодженості та ефективності дій учасників зборів.