СБУ у Києві ловила «терористів» і звільняла «заручників»
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті СБУ.
Спільні тренування відбулися у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів СБУ, органів державної виконавчої влади, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії.
За легендою навчань умовні «терористи» захопили в заручники представника дипломатичного представництва. Одночасно їх спільники, інша група «зловмисників» заклали імітаційний макет «саморобного вибухового пристрою» біля входу до приміщення посольства.
Спільні тактичні навчання Посольства Ізраїлю в Україні, СБУ та Нацполіції/ Фото: Євген Котенко
Підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в різних екстремальних умовах. Під час силової фази тренувань спецпризначенці звільнили «заручників», знешкодили «вибухівку» і затримали «терористів», йдеться у повідомленні.
Координаційна група Антитерористичного центру при головному управлінні Служби безпеки України в м. Києві та Київській області відзначила високий рівень злагодженості та ефективності дій учасників зборів.