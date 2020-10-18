В окупованому Криму нарахували 167 нових випадків COVID-19

Протягом минулої доби в окупованому Криму зареєстрували 167 випадків коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Крим.Реалії.

118 із них виявлені при зверненні по медичну допомогу, 49 – серед контактних із раніше зареєстрованими випадками, наводить видання інформацію «глави» окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова.

За його даними, від початку епідемії у Криму зареєстровано 6840 випадків коронавірусної інфекції, Одужали 3894 особи, померли - 100 пацієнтів.

У Севастополі, за даними місцевої «влади», COVID-19 підтверджено у 1494 осіб, з них 1007 одужали, 45 померли.

Згідно з даними щоденного моніторингу підконтрольного Росії МОЗ Криму, за минулу добу від коронавірусу на півострові померли шестеро людей.

Дані російської влади Криму про захворюваність COVID-19 не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами, нагадує видання. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих чинників, включаючи інфікування серед російських військових і працівників спецслужб.