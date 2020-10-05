В окупованому Криму за добу нарахували 126 випадків коронавірусу
Укрінформ
Окупаційна влада Криму підтвердила за минулу добу 126 випадків інфікування COVID-19.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє Кримська правозахисна група.
"103 випадки COVID-19 зареєстровано на території АР Крим. Севастопольська влада підтвердила 23 нові випадки за минулу добу", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що загалом від початку епідемії на півострові зафіксовано 6065 випадків зараження коронавірусною інфекцією, померли 113 осіб.
Разом із тим, на думку експертів КПГ, статистика кримської "влади" щодо COVID-19 на півострові штучно занижується, причому ця тенденція зберігається від початку епідемії.