В окупованих Криму і Севастополі - 113 нових випадків коронавірусу і три смерті

В окупованому Криму і Севастополі за минулу добу зафіксовано 113 нових заражень коронавірусною інфекцією і три смерті від COVID-19.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

«Окупаційна влада повідомляє про 113 нових випадків зараження (коронавірусом - ред) за добу. З них 20 у Севастополі і 93 в решті Криму», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за минулу добу на території півострова підтверджено три смерті від COVID-19, одну з них - в Севастополі.

Загалом з початку пандемії на півострові, за даними окупаційної влади, зафіксовано 5 690 випадків зараження коронавірусною інфекцією і 111 випадків смерті від цієї хвороби.

На думку експертів КПГ, статистика кримської «влади» про наслідки COVID-19 на півострові штучно занижується, і ця тенденція спостерігається з початку пандемії.

фото: Андрый Скакодуб