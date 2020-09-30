В окупованому Криму за добу нарахували 89 випадків COVID-19
Укрінформ
В окупованому Криму зростає кількість померлих від COVID-19. За минулу добу померли ще четверо людей.
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.
"За минулу добу в Криму від COVID-19 померли четверо людей", - йдеться в повідомленні.
Крім того, окупаційна влада повідомляє про 89 нових випадків зараження за останню добу. З них 23 - у Севастополі та 66 - на решті території Криму.
Загалом із початку пандемії на півострові зареєстровано 5577 випадків зараження коронавірусною інфекцією і 108 випадків смерті від цієї хвороби.
На думку експертів КПГ, статистика кримської "влади" про випадки COVID-19 на півострові штучно занижується, і ця тенденція зберігається з початку пандемії.
Фото: ATR