В окупованому Криму за добу нарахували 89 випадків COVID-19

В окупованому Криму зростає кількість померлих від COVID-19. За минулу добу померли ще четверо людей.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

"За минулу добу в Криму від COVID-19 померли четверо людей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупаційна влада повідомляє про 89 нових випадків зараження за останню добу. З них 23 - у Севастополі та 66 - на решті території Криму.

Загалом із початку пандемії на півострові зареєстровано 5577 випадків зараження коронавірусною інфекцією і 108 випадків смерті від цієї хвороби.

На думку експертів КПГ, статистика кримської "влади" про випадки COVID-19 на півострові штучно занижується, і ця тенденція зберігається з початку пандемії.

Фото: ATR