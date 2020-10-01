Кримчанин Приходько погрожує перерізати вени, якщо не отримає ліки
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.
«Я вимагаю дати належні мені речі! Всі мої скарги підуть до Європейського суду через моїх адвокатів! Якщо протягом тижня мені не дадуть ліки, я вени переріжу, обіцяю», - заявив Приходько.
Крім того, Приходько поскаржився на погіршення умов утримання.
«Його перевели в маленьку камеру і, як вважає підсудний, поселили разом зі «стукачем», - повідомляє Кримська солідарність.
Захист зазначає, що таким чином на підсудного чиниться тиск через його неодноразові скарг на відсутність медикаментів, які Приходько змушений приймати щодня у зв'язку із хворобою нирок.
За даними Кримської солідарності, на 1 жовтня в Південному окружному військовому суді було призначено вивчення «екстремістських матеріалів», нібито виявлених на флешці, знайденої під час обшуку в будинку Приходько.
У ростовський суд разом з адвокатом Назимом Шейхмамбетовим із Криму приїхали дружина і дочка Приходько. Однак відразу після початку судового процесу суддя запропонував перенести засідання на 15 жовтня, тому що прокурор перебуває у відпустці.
Раніше Укрінформ вже повідомляв, що українському активістові з Криму Олегу Приходько в російському СІЗО не видають посилку з медикаментами від рідних.
28 травня 2020 року в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розпочався розгляд по суті кримінальної справи щодо Олега Приходько. Українського активіста звинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст. 30 і ч. 1 статті 205 (готування до вчинення терористичного акту), ч. 1 статті 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч. 1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин).
27 березня 2020 року Приходько продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а через кілька днів етапували в Ростов-на-Дону.
7 вересня російський Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив ще на три місяці строк тримання під вартою Приходько.
фото: RFE/RL