Кримчанин Приходько погрожує перерізати вени, якщо не отримає ліки

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону засідання у «справі Приходька» перенесли на 15 жовтня. Звертаючись до судді, Олег Приходько поставив вимогу передати йому відправлені дочкою медикаменти, заявивши, що якщо вимога не буде виконана, він «переріже вени».

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

«Я вимагаю дати належні мені речі! Всі мої скарги підуть до Європейського суду через моїх адвокатів! Якщо протягом тижня мені не дадуть ліки, я вени переріжу, обіцяю», - заявив Приходько.

Крім того, Приходько поскаржився на погіршення умов утримання.

«Його перевели в маленьку камеру і, як вважає підсудний, поселили разом зі «стукачем», - повідомляє Кримська солідарність.

Захист зазначає, що таким чином на підсудного чиниться тиск через його неодноразові скарг на відсутність медикаментів, які Приходько змушений приймати щодня у зв'язку із хворобою нирок.

За даними Кримської солідарності, на 1 жовтня в Південному окружному військовому суді було призначено вивчення «екстремістських матеріалів», нібито виявлених на флешці, знайденої під час обшуку в будинку Приходько.

У ростовський суд разом з адвокатом Назимом Шейхмамбетовим із Криму приїхали дружина і дочка Приходько. Однак відразу після початку судового процесу суддя запропонував перенести засідання на 15 жовтня, тому що прокурор перебуває у відпустці.

Раніше Укрінформ вже повідомляв, що українському активістові з Криму Олегу Приходько в російському СІЗО не видають посилку з медикаментами від рідних.

28 травня 2020 року в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розпочався розгляд по суті кримінальної справи щодо Олега Приходько. Українського активіста звинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст. 30 і ч. 1 статті 205 (готування до вчинення терористичного акту), ч. 1 статті 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч. 1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин).

27 березня 2020 року Приходько продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а через кілька днів етапували в Ростов-на-Дону.

7 вересня російський Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив ще на три місяці строк тримання під вартою Приходько.

фото: RFE/RL