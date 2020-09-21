Активісту Приходьку не передають у російському СІЗО ліки від рідних – адвокат

Українському активісту з Криму Олегу Приходьку в російському СІЗО не видають посилку з медикаментами більше двох тижнів від рідних.

Як передає Укрінформ, про це в коментарі Крим.Реалії розповів адвокат Назім Шейхмамбетов.

Адвокат вказав на те, що Приходько має низку хронічних захворювань, і тримання в СІЗО погіршило стан здоров'я кримчанина.

"Його сім'я дуже пильно стежить за його станом здоров'я і регулярно відправляє йому ліки, які він на регулярній основі приймає. Наприкінці серпня йому відправили чергову посилку, але йому її не передають, при цьому нічого не пояснюють. Згідно з поштовим ідентифікатором, ми відстежили, що ця посилка була відвантажена в СІЗО ще п'ятого вересня, і станом на 17 вересня посилку Олегу Аркадійовичу не передали. Хоча за законом посилку мають передавати наступного дня", – розповів Шейхмамбетов.

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Зазначається, що коментарі або пояснення представників СІЗО щодо такої тривалої затримки передачі посилки Приходьку відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня 2020 року у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розпочався розгляд по суті кримінальної справи щодо Олега Приходька. Українського активіста звинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст. 30 і ч. 1 статті 205 (підготовка до вчинення терористичного акту), ч. 1 статті 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч. 1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин).

27 березня 2020 року Приходьку продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а через кілька днів етапували до Ростова-на-Дону.

7 вересня російський Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив ще на три місяці термін утримання під вартою Приходька.

Фото: Krym.org (RFE/RL)